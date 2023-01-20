Блінкен закликає поквапитися зі вступом у НАТО Швеції та Фінляндії

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови зі шведським колегою Тобіасом Біллстремом заявив, що виступає за швидкий вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, повідомляє держдепартамент.

"Держсекретар підтвердив підтримку США вступу Швеції та Фінляндії у НАТО та важливість якнайшвидшої ратифікації вступу цих країн союзниками", - йдеться у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що Блінкен у ході розмови "наголосив на твердій упевненості США в тому, що Швеція і Фінляндія повністю готові приєднатися до альянсу".

"Блінкен і Біллстрем наголосили на відданості трансатлантичному партнерству та міцним двостороннім відносинам між США та Швецією", - повідомляє держдеп.

Із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина. При цьому Угорщина заявила про намір ратифікувати протоколи в лютому.

Туреччина поки що заблокувала процес вступу, зажадавши від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. Частину цих вимог Стокгольм та Гельсінкі виконали. Однак на думку турецької сторони, цю роботу ще не завершено.