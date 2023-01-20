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06:56 20.01.2023

Міністр оборони Німеччини не виключив, що Берлін санкціонує постачання німецьких танків Україну

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Міністр оборони Німеччини не виключив, що Берлін санкціонує постачання німецьких танків Україну

Не можна виключати, що Німеччина поставить сама, чи дозволить країнам, на озброєнні яких стоять танки Leopard, реекспортувати їх в Україну, заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

В інтерв'ю телекомпанії ZDF Пісторіус заявив, що "ніхто не виключає відправки танків Leopard, або що може бути надано дозвіл або схвалення на постачання іншими європейськими партнерами".

В ефірі телекомпанії ARD він сказав, що це "стане зрозуміло у найближчі кілька годин".

Пісторіус додав, що рішення буде схвалене в координації із західними союзниками, зокрема Сполученими Штатами.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, посилаючись на німецьких чиновників, Берлін поки що не отримував жодних запитів на отримання ліцензії на реекспорт танків Leopard.

Телеканал CNN звернув увагу, що на зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні Пісторіус заявив, що Німеччина "продовжуватиме в майбутньому разом із нашими партнерами підтримувати Україну", проте не згадав про танки.

Як повідомлялося, Берлін готовий до постачання своїх танків за умови, що США нададуть Україні свої танки M1 Abrams.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що Варшава може просто ігнорувати будь-які обмеження Німеччини на реекспорт танків німецького виробництва.

"Згода - це другорядне питання. Або ми отримаємо цю згоду, або самі зробимо те, що має бути зроблено", - сказав Моравецький.

CNN зазначає, що Київ звернувся з проханням про постачання наявних на озброєнні Leopard до Канади, Данії, Фінляндії, Греції, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції та Туреччини, пообіцявши "використовувати цю зброю відповідально та виключно з метою захисту територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

Питання постачання Києву танків, а також ракет великої дальності стануть предметом дискусій на засіданні контактної групи з України, яке відкривається в п'ятницю на американській базі Рамштайн у ФРН, вважають спостерігачі.

 

 

Теги: #поставки #україна #танки #німеччина

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