США оголосили про виділення нової партії озброєння Україні на $2,5 млрд.

Президент США Джо Байден санкціонував виділення Україні нової партії озброєння на суму $2,5 млрд, що включає бронетехніку та засоби ППО, повідомив Пентагон.

"Міністерство оборони оголошує про санкціонування президентом допомоги у сфері безпеки для задоволення найважливіших потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.

У ньому наголошується, що зброю та техніку буде поставлено із запасів Пентагону, що є "тридцятим вилученням адміністрацією Байдена обладнання із запасів міністерства оборони для України з серпня 2021 року".

У повідомленні відомства зазначається, що новий пакет військової допомоги входитиме:

"додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS); 8 ЗРК Avenger; 59 бойових машин піхоти (БМП) Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW та 295 000 снарядів калібру 25 мм; 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними катками; 53 машини з протимінним захистом від засідок (MRAP); 350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV); 20000 155-мм артилерійських снарядів; близько 600 високоточних 155 мм артилерійських снарядів; 95000 105-мм артилерійських снарядів; приблизно 11 800 снарядів до 120 мм мінометів; додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS)".

Крім цього, "12 машин підтримки боєприпасів; 6 командно-штабних машин; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (ХАРМ); близько 2000 протитанкових ракет; більше 3 000 000 набоїв до стрілецької зброї; боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення; запасні частини та інше польове обладнання".