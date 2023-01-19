Події

21:15 19.01.2023

Три мешканці Херсонщини за останні два дні постраждали внаслідок підриву на російських мінах

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Три мешканці Херсонщини за останні два дні постраждали внаслідок підриву на російських мінах

Три мешканці Херсонської області за останні два дні постраждали внаслідок підриву на мінах, залишених російськими окупантами, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На жаль, у Херсонській області стає все більше випадків підриву на російських мінах мирних людей. За два дні від вибухонебезпечних предметів постраждали 3 мешканці області", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що напередодні поблизу села Високе на міні, залишеній російськими окупантами, вибухнув місцевий житель – отримав поранення. У цей час чоловік працював на полі.

"Сьогодні поблизу села Червоний Яр постраждали два брати, які на полі збирали гільзи. Вони вибухнули на міні, залишеній російськими окупантами. Їх до лікарні доставили військові. Одна людина загинула в медустанові, за життя іншої борються лікарі", - зазначив голова ОВА.

Він нагадав, що мінна небезпека у регіоні залишається надзвичайно високою.

"Тому ще раз наполегливо прошу – користуйтеся лише тими маршрутами та місцями, які вже обстежили сапери. Зараз не потрібно відвідувати лісосмуги, посадки та поля! Це вкрай небезпечно", - підсумував Янушевич.

 

 

Теги: #вибух #міни #херсонська_область

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