Порошенко закликав Шольца надати Україні танки: чим швидше – тим краще

П'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі CNN закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца продемонструвати єдність західного світу та надати Україні танки, необхідні для контрнаступу.

"Зрештою, можливо, що Польща та інші країни-члени НАТО поставлять нам танки без дозволу Німеччини. Це може бути Challenger з Великої Британії, Leopard з Німеччини та інші. Нам точно зараз потрібні танки. Без танків неможливо забезпечити наступальну операцію", – пояснив Порошенко.

"Якщо ми розраховуємо відкинути російського агресора з української території, це неможливо без ППО. Це дуже важко без реактивних винищувачів, і це неможливо без танків. Чим швидше ми це зробимо, тим краще", – наголосив він.

Порошенко зазначив, що весь західний світ має навчитися єдності та говорити єдиним голосом – Німеччина, США та інші країни-члени НАТО.

"Це моє послання канцлеру Шольцу. І ще один меседж – усі народи в Європі підтримують постачання Україні танків. Україна платить значно вищу ціну, ніж Німеччина", – наголосив він.