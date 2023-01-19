Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував данському уряду за ухвалення рішення про передачу українській армії 19 САУ Caesar, заявивши, що українська армія використовує цю зброю, щоб захистити свій народ і звільнити свою землю.

"Сміливе рішення в ці історичні часи. Ми використаємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю. Дякую прем'єр-міністру Метте Фредеріксен, міністру оборони Якобу Еллеманн-Єнсену та всьому народу Данії", - написав Резніков у твіттері в четвер.