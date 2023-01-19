Зеленський і Гроссі домовилися щодо продовження взаємодії із посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України

Президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі в Києві з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі домовився щодо продовження взаємодії з посилення ядерної безпеки українських атомних об'єктів на тлі бойових дій.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об'єктів української атомної енергетики російським агресором, у зв'язку з чим привітав розміщення інспекторів агентства на українських АЕС.

"Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо", - заявив глава держави і висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ унеможливлять подальші обстріли українських АЕС із боку РФ.

Окрема увага була приділена ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Глава держави наголосив на важливості зусиль генерального директора МАГАТЕ, спрямованих на роз'яснення країнам–членам агентства порушень норм ядерної безпеки з боку агресора та доведення до світової спільноти необхідності якнайшвидшої деокупації Запорізької атомної електростанції.

Президент України також наголосив на необхідності присутності інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС та зазначив, що українська сторона робить усе для гарантування їхньої безпеки.

Крім того, Зеленський особливо наголосив на важливості демілітаризації станції та виведенні з неї всіх без винятку представників Росії. Президент наголосив, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ.

Як повідомлялося, у понеділок МАГАТЕ відкрило місію постійної присутності на Південноукраїнській АЕС, далі розмістить такі місії на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а також у зоні Чорнобильської АЕС. На окупованій російськими загарбниками Запорізької АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня.