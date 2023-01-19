Події

20:09 19.01.2023

Україна та партнери роблять усе можливе для перемоги у 2023 році

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Україна та партнери роблять усе можливе для перемоги у 2023 році

Україна та її партнери роблять усе можливе, щоб війна завершилася перемогою України вже цього року, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи через онлайн-зв'язок на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в четвер.

"Ми говоримо, що це буде рік нашої перемоги, і всі наші партнери думають так само", – наголосив він.

За його словами, одним із кроків для цього має стати підтримка Генасамблеєю ООН, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським Формули миру, що базується на нормах Статуту ООН.

"Не знаю, чи прийме Росія цей план. Якби була готова прийняти, то ніколи не напала б на нас. Але Росія розуміє, що вона не може боротися проти всього світу", - зазначив Єрмак.

Він додав, що із затягуванням війни кількість партнерів України лише зростає, і вони надають допомогу не для того, щоб Україна вижила, а щоб перемогла, бо вірять у таку перемогу.

Відповідаючи на запитання щодо надійності підтримки з боку Німеччини, глава Офісу президента наголосив, що Німеччина відіграє дуже важливу роль у підтримці України, зокрема в реалізації її вступу до ЄС, хоча хотілося б більшого. Водночас Єрмак зазначив, що німецьке суспільство від початку було на боці України, й висловив сподівання, що дуже скоро це втілиться в додаткових пакетах військової допомоги, щоб покласти край війні.

Представник України також відкинув слова ведучого, який послався на президента Франції Еммануеля Макрона, що Україні знадобляться десятки років на вступ до ЄС. За словами Єрмака, Україна буде повноправним членом ЄС досить скоро, а не через десятиліття.

Крім того, Єрмак наголосив, що Україна не може собі уявити перемогу без звільнення Криму і всього Донбасу, і тиснути на Зеленського в цьому питанні нема сенсу. Глава офісу президента додав, що не може підтвердити наявності такого тиску.

Теги: #перемога #терміни

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