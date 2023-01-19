Алеку Болдвіну висунуть обвинувачення у ненавмисному вбивстві

Американському актору Алеку Болдвіну, який через необережність застрелив кінооператора Галину Хатчінс на зйомках фільму "Раст" у США, висунуть обвинувачення у ненавмисному вбивстві, передає CNN.

"Актору і продюсеру Алеку Болдуїну та консультанту зі зброї Ханні Гутьєррес-Рід висунуть обвинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс на зйомках фільму в окрузі Санта-Фе в 2021 році", - наводить телеканал заяву прокурора штату Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс.

2021 року постановник фільму "Раст" Серж Свєтной подав до суду на актора. У жовтні 2021 року на зйомках фільму "Раст" Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета та поранив 42-річну операторку, уродженку Житомирщини Галину Хатчинс. Жінку транспортували медичним вертольотом до лікарні, де лікарі констатували її смерть. Консультант зі зброї Гутьєррес-Рід заявила, що не знає, чому пістолет був заряджений бойовими набоями.