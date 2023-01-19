Мецола: Ухвалення резолюції про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України - найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент

Ухвалення Європейським парламентом у четвер резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент, заявила голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола.

"Європейський парламент відреагував ще сильнішою єдністю. Ми ухвалили резолюцію щодо створення Спеціального трибуналу для судового розгляду у справах про злочини агресії РФ проти України. Це найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент", - сказала вона в рамках дискусії проєкту UKRAINE IS YOU на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у четвер.

Мецола наголосила, що тут важлива не лише політична воля, а й юридична рамка, на якій це будуватиметься.

"Ми сказали, що якщо ми цього не зробимо, жодна інша інституція цього не зробить. Тепер у мене є мандат, і я маю піти 9 лютого до Євроради і сказати: хто з нами?" - додала Мецола.

Вона зазначила, що важливо говорити і просувати наратив про те, хто нестиме відповідальність, хто відповідатиме за воєнні злочини, як визначити в наших реаліях геноцид та злочин агресії.

Вона додала: "Юристи завжди кажуть, що юридично неможливо", однак у більшості випадків це неможливо через відсутність політичної волі".