Події

17:11 19.01.2023

Мецола: Ухвалення резолюції про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України - найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент

1 хв читати
Мецола: Ухвалення резолюції про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України - найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент

Ухвалення Європейським парламентом у четвер резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент, заявила голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола.

"Європейський парламент відреагував ще сильнішою єдністю. Ми ухвалили резолюцію щодо створення Спеціального трибуналу для судового розгляду у справах про злочини агресії РФ проти України. Це найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент", - сказала вона в рамках дискусії проєкту UKRAINE IS YOU на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у четвер.

Мецола наголосила, що тут важлива не лише політична воля, а й юридична рамка, на якій це будуватиметься.

"Ми сказали, що якщо ми цього не зробимо, жодна інша інституція цього не зробить. Тепер у мене є мандат, і я маю піти 9 лютого до Євроради і сказати: хто з нами?" - додала Мецола.

Вона зазначила, що важливо говорити і просувати наратив про те, хто нестиме відповідальність, хто відповідатиме за воєнні злочини, як визначити в наших реаліях геноцид та злочин агресії.

Вона додала: "Юристи завжди кажуть, що юридично неможливо", однак у більшості випадків це неможливо через відсутність політичної волі".

Теги: #резолюція #єп #мецола

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 19.01.2023
Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

14:27 19.01.2023
Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

14:04 15.12.2022
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція

18:46 07.12.2022
Спікери України, Литви та Польщі закликали світ посилити санкції проти РФ

Спікери України, Литви та Польщі закликали світ посилити санкції проти РФ

13:57 24.11.2022
Президент Європарламенту про надання EUR18 млрд Україні: наша підтримка лише міцнішає

Президент Європарламенту про надання EUR18 млрд Україні: наша підтримка лише міцнішає

13:50 23.11.2022
Європарламент закликав до розслідування злочинів РФ в Україні із притягненням причетних осіб до відповідальності – резолюція

Європарламент закликав до розслідування злочинів РФ в Україні із притягненням причетних осіб до відповідальності – резолюція

13:24 23.11.2022
Європарламент закликав Єврораду оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій для РФ - резолюція

Європарламент закликав Єврораду оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій для РФ - резолюція

13:15 23.11.2022
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

07:41 18.11.2022
Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести військовослужбовців із Запорізької АЕС

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести військовослужбовців із Запорізької АЕС

20:51 14.11.2022
ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами

ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

Прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для Коболєва, який преміював себе на $10 млн

Міністри оборони країн Балтії, Великої Британії, Польщі та представники низки військових відомств Європи зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою

Україна очікує згоди країни-виробника танків на передачу їх європейськими партнерами - Зеленський

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

ОСТАННЄ

Американський воєначальник вважає важливим під час обговорення допомоги Україні не зациклюватися на одному типі озброєнь

Данія передасть Україні 19 французьких САУ Caesar

Мішель: ЄС підтримує мирний план Зеленського

БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

Велика Британія обіцяє Україні 600 ракет Brimstone

Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго на два тижні

Прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для Коболєва, який преміював себе на $10 млн

В опіковому центрі в Києві перебувають 4 дитини, які постраждали внаслідок падіння вертольота у Броварах, – Нацполіція

Міністри оборони країн Балтії, Великої Британії, Польщі та представники низки військових відомств Європи зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою

Україна очікує згоди країни-виробника танків на передачу їх європейськими партнерами - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА