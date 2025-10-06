Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

Депутати Європейського парламенту обговорять у середу нещодавні вторгнення РФ в повітряний простір Європейського союзу та критичну інфраструктуру, йдеться в порядку денному на поточний тиждень, опублікованому на сайті Європарламенту в понеділок.

Обговорення планується разом з представниками Європейської комісії та Данії, яка головує в Раді ЄС. Голосування за відповідну резолюцію заплановане на четвер, 9 жовтня.

Також у порядку денному Європарламента на поточний тиждень - мирні зусилля для Сектору Газа, спрощені правила ЄС щодо сільського господарства, цифровий суверенітет ЄС, завершення формування єдиного ринку. Україна не згадується.