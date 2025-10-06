Інтерфакс-Україна
Події
19:58 06.10.2025

Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

1 хв читати
Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

Депутати Європейського парламенту обговорять у середу нещодавні вторгнення РФ в повітряний простір Європейського союзу та критичну інфраструктуру, йдеться в порядку денному на поточний тиждень, опублікованому на сайті Європарламенту в понеділок.

Обговорення планується разом з представниками Європейської комісії та Данії, яка головує в Раді ЄС. Голосування за відповідну резолюцію заплановане на четвер, 9 жовтня.

Також у порядку денному Європарламента на поточний тиждень - мирні зусилля для Сектору Газа, спрощені правила ЄС щодо сільського господарства, цифровий суверенітет ЄС, завершення формування єдиного ринку. Україна не згадується.

 

Теги: #дрони #єп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 06.10.2025
Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

15:44 06.10.2025
РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

15:30 06.10.2025
Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

14:07 06.10.2025
Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі

Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі

13:35 06.10.2025
Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

02:43 06.10.2025
Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

00:27 04.10.2025
У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про помічений безпілотник

У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про помічений безпілотник

19:38 03.10.2025
Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

14:08 03.10.2025
Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

07:23 03.10.2025
Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Велика Британія підтримає експорт української зброї

ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА