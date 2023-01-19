Єрмак представив нових послів ініціативи Grain from Ukraine в Африці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак представив у четвер нових послів ініціативи Grain from Ukraine в Африці, зокрема колишнього президента Малаві.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Єрмак наголосив, що бачить перспективу для розширення проєкту. "Для цього нам потрібні надійні партнери зі знанням місцевих особливостей та широкими зв'язками", - констатував Єрмак.

Він представив присутнім експертів, які стали першими послами Grain from Ukraine на Африканському континенті. Серед них - колишня президент Малаві доктор Джойс Банда, яка наразі активно працює у низці міжнародних організацій, зокрема входить до виконавчого комітету ООН Жінки (UN Women).

До ініціативи також приєднався регіональний директор програм Центральної та Західної Африки Національного демократичного інституту (США), доктор Крістофер Фомуньо, який очолював міжнародні місії зі спостереження за виборами та керував програмами підтримки демократії в багатьох країнах Африканського континенту.

Третім амбасадором Grain from Ukraine стала колишній міністр освіти Нігерії та ексвіце-президент Світового банку доктор Обі Езеквесілі, яка нині є старшим радником Ініціативи політики економічного розвитку Африки та регіональним директором Національного демократичного інституту в Африці. За словами керівника Офісу президента, з моменту старту програми Grain from Ukraine у листопаді 2022 року до неї приєдналися вже понад 30 держав-донорів.

"Мета - до кінця весни поточного року забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей. І це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися із загрозою голоду. Голоду саме через Росію", - наголосив він.

Зі свого боку Джойс Банда зазначила, що пишається можливістю долучитися до реалізації ініціативи Grain from Ukraine. "Ми справді маємо підтримувати й допомагати тим країнам, на яких позначається російсько-українська війна", - сказала вона і констатувала, що в умовах дефіциту зерна через російську агресію багатьом родинам важко придбати відповідні продукти.

Колишня президент Малаві також висловила підтримку Україні та українському народу та заявила про готовність до участі у проєктах, що сприяють припиненню цієї війни.

Обі Езеквесілі відзначила активні та ефективні ініціативи України в питанні боротьби з продовольчою кризою не лише на Африканському континенті, а й в усьому світі. "Йдеться про мільйони людей, які одержать цю підтримку. Ці люди страждатимуть, якщо не матимуть їжі на своєму столі", - сказала вона й додала, що в Африці 62 млн осіб із тих чи інших причин потерпають від нестачі харчів.

"Тому світ і ми справді дивимося на Україну як країну, що попри війну робить такі важливі речі, сприяючи подоланню голоду", - додала Джойс Банда.

Крістофер Фомуньо констатував, що він та інші експерти разом мають бажання й намір допомогти в подоланні продовольчої кризи та працювати на користь Африки. "Я підтверджую відданість ідеї працювати з вами для результату. Наші серця сповнені симпатії до народу України. Хочемо переказати президентові Зеленському, урядові й народу України слова поваги за те, що вони попри всі складнощі борються із загрозою анексії та є прикладом для решти світу", - наголосив він.