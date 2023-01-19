Арахамія про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: РФ програє та понесе відповідальність

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що рішення Європейського парламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України сприятиме перемозі України у війні та притягненню РФ до відповідальності.

"Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Сильне рішення для нас і ще одна погана новина для держави-окупанта", - написав Арахамія у телеграмі у четвер.

"Україна отримає все необхідне для перемоги - зброю, фінансову, політичну та юридичну підтримку. Росія програє та понесе відповідальність за Бучу, Маріуполь, Дніпро, Харків, Донбас та Крим. Ми побачимо у залі суду всіх, хто віддавав накази та виконував їх", - додав він.

Голова парламентської фракції наголосив, що це дуже потужний сигнал від Заходу.

"Щури ще можуть спробувати втекти з бункера. Але вироки будуть обов'язково", - резюмував Арахамія.