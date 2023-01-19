Події

15:03 19.01.2023

Арахамія про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: РФ програє та понесе відповідальність

1 хв читати
Арахамія про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: РФ програє та понесе відповідальність

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що рішення Європейського парламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України сприятиме перемозі України у війні та притягненню РФ до відповідальності.

"Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Сильне рішення для нас і ще одна погана новина для держави-окупанта", - написав Арахамія у телеграмі у четвер.

"Україна отримає все необхідне для перемоги - зброю, фінансову, політичну та юридичну підтримку. Росія програє та понесе відповідальність за Бучу, Маріуполь, Дніпро, Харків, Донбас та Крим. Ми побачимо у залі суду всіх, хто віддавав накази та виконував їх", - додав він.

Голова парламентської фракції наголосив, що це дуже потужний сигнал від Заходу.

"Щури ще можуть спробувати втекти з бункера. Але вироки будуть обов'язково", - резюмував Арахамія.

Теги: #арахамія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:30 04.12.2022
У "Слузі народу" озвучили вимоги для РФ на випадок переговорів

У "Слузі народу" озвучили вимоги для РФ на випадок переговорів

18:39 29.11.2022
"Слуга народу" може розробити законопроєкт про примусову націоналізацію бомбосховищ, які використовують не за призначенням – Арахамія

"Слуга народу" може розробити законопроєкт про примусову націоналізацію бомбосховищ, які використовують не за призначенням – Арахамія

18:17 29.11.2022
Визнання США РФ державою-терористом стало б найсуворішим санкційним кроком - Арахамія

Визнання США РФ державою-терористом стало б найсуворішим санкційним кроком - Арахамія

21:22 27.11.2022
Арахамія про пункти обігріву в Києві: Міська влада має тиждень на виправлення помилок, після чого буде проведено інспекцію

Арахамія про пункти обігріву в Києві: Міська влада має тиждень на виправлення помилок, після чого буде проведено інспекцію

19:34 18.11.2022
Певні результати переговорів щодо можливості закриття неба над Україною у зв'язку з падінням ракети РФ у Польщі ми побачимо на наступній зустрічі "Рамштайн"

Певні результати переговорів щодо можливості закриття неба над Україною у зв'язку з падінням ракети РФ у Польщі ми побачимо на наступній зустрічі "Рамштайн"

21:54 09.11.2022
Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

13:59 19.10.2022
Арахамія: Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном

Арахамія: Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном

15:55 18.10.2022
Арахамія: Інтерес іноземних інвесторів до України наразі вищий, ніж до війни

Арахамія: Інтерес іноземних інвесторів до України наразі вищий, ніж до війни

15:23 18.10.2022
Законопроєкт про зброю буде ухвалено, ймовірно, протягом місяця – Арахамія

Законопроєкт про зброю буде ухвалено, ймовірно, протягом місяця – Арахамія

15:06 18.10.2022
Підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії - Арахамія

Підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії - Арахамія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

ОСТАННЄ

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем у Києві

Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

Кулеба про позицію Китаю у війні в Україні: Найголовніше те, що РФ не отримує вигоди

Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Кубраков виступає за персональну відповідальність чиновників у містобудуванні

Кулеба: На Україну чекають великі битви, щоб їх виграти, потрібна велика зброя

"ДТЕК" закликає балансоутримувачів будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати е/е самостійно

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА