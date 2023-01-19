Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення Європейським парламентом резолюції у четвер про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти", - написав Зеленський у твіттері.