Події

13:16 19.01.2023

На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

1 хв читати
На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

На всій лінії Чорноморського узбережжя, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, забезпечено протидесантну оборону, повідомив командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

"Чорноморське узбережжя сьогодні – це теж лінія оборони. І ми її пильнуємо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону. Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів. Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством", - наводить слова Ковальчука Military Media Center.

Він наголосив, що Україна тримає напоготові сили протидії та готова застосувати зброю, тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи до моря.

"Сили оборони півдня не дозволили російським загарбникам висадитися на початку вторгнення, не дамо їм цього зробити і тепер!" - заявив Ковальчук.

Теги: #море #оборона #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 14.01.2023
У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

19:35 12.01.2023
Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

15:28 12.01.2023
У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

20:40 11.01.2023
Британія та Японія уклали угоду про двостороннє військове розгортання сил

Британія та Японія уклали угоду про двостороннє військове розгортання сил

17:52 11.01.2023
Над Чорним морем збито безпілотник окупантів

Над Чорним морем збито безпілотник окупантів

19:08 10.01.2023
Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії додаткову допомогу українській армії

Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії додаткову допомогу українській армії

20:04 30.12.2022
У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

19:08 30.12.2022
Уряд за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони - Шмигаль

Уряд за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони - Шмигаль

19:04 30.12.2022
Зеленський подякував прем'єр-міністру Греції за оборонну підтримку, її рівень збережеться і в 2023 році

Зеленський подякував прем'єр-міністру Греції за оборонну підтримку, її рівень збережеться і в 2023 році

19:23 24.12.2022
Зеленський ухвалив рішення РНБО про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Зеленський ухвалив рішення РНБО про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

ОСТАННЄ

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем у Києві

Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

Кулеба про позицію Китаю у війні в Україні: Найголовніше те, що РФ не отримує вигоди

Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Арахамія про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: РФ програє та понесе відповідальність

Кубраков виступає за персональну відповідальність чиновників у містобудуванні

Кулеба: На Україну чекають великі битви, щоб їх виграти, потрібна велика зброя

"ДТЕК" закликає балансоутримувачів будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати е/е самостійно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА