На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

На всій лінії Чорноморського узбережжя, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, забезпечено протидесантну оборону, повідомив командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

"Чорноморське узбережжя сьогодні – це теж лінія оборони. І ми її пильнуємо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону. Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів. Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством", - наводить слова Ковальчука Military Media Center.

Він наголосив, що Україна тримає напоготові сили протидії та готова застосувати зброю, тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи до моря.

"Сили оборони півдня не дозволили російським загарбникам висадитися на початку вторгнення, не дамо їм цього зробити і тепер!" - заявив Ковальчук.