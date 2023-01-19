На Закарпатті у школах виявлено проблеми в організації навчання державною мовою

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови заявляє, що на Закарпатті у школах виявлено проблеми в організації навчання державною мовою.

"Заходи державного контролю за застосуванням державної мови відділом з питань освіти Берегівської районної державної адміністрації, проведені наприкінці 2022 року відповідно до рішення уповноваженого, виявили певні недоліки та порушення чинного законодавства", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зокрема, у більшості зі 108 шкіл Берегівського району Закарпаття функціонують класи з угорською мовою навчання поряд із державною, але у 37 з них не створено жодного класу, в яких навчання відбувалося б лише державною мовою.

У секретаріаті наголосили, що чинне законодавство не передбачає функціонування навчальних закладів із навчанням мовою національної меншини.

"Закон вимагає створення окремих класів (груп) із навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою. При цьому в таких класах обсяг навчального часу предметів, що вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі", - наголошується у повідомленні.

Водночас, всупереч законодавству, у Берегівському районі (Косонська сільська рада) діють чотири школи, офіційні повні назви яких містять слова "з угорською мовою навчання", зокрема йдеться про Попівську гімназію, Рафайнівську гімназію, Шомівську гімназію, Запсонську гімназію.

Перевірка також встановила, що в освітніх програмах та навчальних планах усіх шкіл району, в яких функціонують класи з навчанням угорською мовою поряд із державною, не визначено мову викладання кожного предмета.

Крім того, під час здійснення держконтролю також виявлено, що в окремих актах Міністерства освіти і науки України, всупереч законодавству, застосовуються визначення "школи з угорською мовою навчання".

"Це створює підстави для порушення закладами загальної середньої освіти норм законодавства про державну мову та може мати наслідком процеси сегрегації учнів, які є представниками національної меншини України, від комунікації з іншими дітьми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами держконтролю складено відповідний акт із рекомендаціями усунути виявлені недоліки.