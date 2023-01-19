Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

Російські окупаційні війська обстріляли протягом минулої доби прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграмі у четвер уранці.

За його словами, у Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічній пошкоджено приватний будинок, горіли господарські будівлі. У Вовчанську від обстрілів постраждали два двоповерхові багатоквартирні будинки (вибиті вікна та зруйнований дах), зафіксовано влучення в амбулаторію. У смт Вільчі через обстріл окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків.

Окрім того, зафіксовано влучення у "Вовчанський геріатричний пансіонат" (пошкоджено вікна корпусу) та до дитячого садка.