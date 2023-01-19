Події

09:31 19.01.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

1 хв читати
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

Російські окупаційні війська обстріляли протягом минулої доби прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграмі у четвер уранці.

За його словами, у Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічній пошкоджено приватний будинок, горіли господарські будівлі. У Вовчанську від обстрілів постраждали два двоповерхові багатоквартирні будинки (вибиті вікна та зруйнований дах), зафіксовано влучення в амбулаторію. У смт Вільчі через обстріл окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків.

Окрім того, зафіксовано влучення у "Вовчанський геріатричний пансіонат" (пошкоджено вікна корпусу) та до дитячого садка.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 19.01.2023
Ворог уночі завдав ракетного удару по Матвіївській громаді

Ворог уночі завдав ракетного удару по Матвіївській громаді

08:20 19.01.2023
За добу окупанти обстріляли дві ОТГ на Сумщині

За добу окупанти обстріляли дві ОТГ на Сумщині

08:17 19.01.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області поранено чотири людини

У результаті обстрілів у Донецькій області поранено чотири людини

07:59 19.01.2023
Ворог уночі обстріляв дві ОТГ Нікопольського району з важкої артилерії

Ворог уночі обстріляв дві ОТГ Нікопольського району з важкої артилерії

07:52 19.01.2023
Зеленський про ситуацію на Донбасі: Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій окупантів

Зеленський про ситуацію на Донбасі: Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій окупантів

09:23 18.01.2023
Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсону з різного типу зброї

Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсону з різного типу зброї

08:56 18.01.2023
Росіяни знову завдали удару з РСЗВ по Очаківській громаді Миколаївської області

Росіяни знову завдали удару з РСЗВ по Очаківській громаді Миколаївської області

08:52 18.01.2023
У результаті ворожих обстрілів у Ківшарівці на Харківщині пошкоджено лікарню, поранено фельдшера

У результаті ворожих обстрілів у Ківшарівці на Харківщині пошкоджено лікарню, поранено фельдшера

08:02 18.01.2023
Росіяни тричі за ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області

Росіяни тричі за ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області

07:33 18.01.2023
Окупанти 37 разів обстріляли три громади Сумської області у вівторок

Окупанти 37 разів обстріляли три громади Сумської області у вівторок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба та Резніков запросили у країн-партнерів постачання танків Leopard 2 – спільна заява

Зеленський закликав партнерів не затримувати надання військової допомоги – виступ на "Українському сніданку" в Давосі

За добу ворог втратив 760 одиниць о/с, 6 танків, 14 артсистем та гелікоптер

Зеленський про трагедію у Броварах: Як тільки будуть встановлені чіткі факти про причину катастрофи, ми надамо інформацію

Зеленський про ситуацію на Донбасі: Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій окупантів

ОСТАННЄ

Кулеба та Резніков запросили у країн-партнерів постачання танків Leopard 2 – спільна заява

Зеленський закликав партнерів не затримувати надання військової допомоги – виступ на "Українському сніданку" в Давосі

Президент Євроради їде до Києва

Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc

Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

Прем'єр-міністр Нової Зеландії заявила про намір піти у відставку

За добу ворог втратив 760 одиниць о/с, 6 танків, 14 артсистем та гелікоптер

Зеленський про трагедію у Броварах: Як тільки будуть встановлені чіткі факти про причину катастрофи, ми надамо інформацію

Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

Зеленський подякував вихователькам дитячого садка у Броварах за порятунок дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА