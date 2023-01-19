Події

08:24 19.01.2023

Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

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Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

Танки M1 Abrams не увійдуть до чергового пакета військової допомоги Україні, про який влада США планує оголосити в п'ятницю, повідомляє Politico.

"У той час, як наступний транш включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та бронетехніку - ймовірно, бойові броньовані машини Stryker, очікуюється, що США не підпишуть контракт на американські танки M1 Abrams", - повідомляє видання з посиланням на обізнані джерела.

Співрозмовники зазначили, що зараз адміністрація президента США Джо Байдена не планує відправляти M1 Abrams.

За словами одного із джерел, це пов'язано з проблемами матеріально-технічного забезпечення та технічного обслуговування танків, а не з побоюванням, що їх передача може призвести до ескалації конфлікту.

Як уточнили співрозмовники видання, пакет, ймовірно, міститиме кілька Strykers, а також бомби малого діаметра наземного базування.

При цьому вони повідомили, що адміністрація США відмовилася від надсилання Києву боєприпасів далекого радіусу дії.

Раніше ЗМІ із посиланням на американських офіційних осіб писали, що США планують у п'ятницю оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

У п'ятницю, як повідомлялося, на американській базі ВПС Рамштайн у Німеччині відбудеться зустріч контактної групи в Україні. У ній, зокрема, візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Пентагону Ллойд Остін, міністри оборони багатьох західних країн.

 

 

Теги: #сша #україна #танки #допомога

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