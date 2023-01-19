Події

08:15 19.01.2023

Прем'єр-міністр Нової Зеландії заявила про намір піти у відставку

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Прем'єр-міністр Нової Зеландії заявила про намір піти у відставку

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила у четвер вранці, що піде у відставку.

"Я вважаю, що керувати країною - це найбільш привілейована робота, яку будь-хто будь-коли міг отримати, але також і одна з найскладніших. Ви не можете і не повинні виконувати цю роботу, якщо у вас немає повного бака, плюс ще трохи у запасі для тих незапланованих і несподіваних завдань, які неминуче виникають. Подумавши над цим влітку, я знаю, що більше не маю того зайвого в баку, щоб виконувати роботу належним чином", - цитують її заяву місцеві ЗМІ.

Як повідомляє Bloomberg, лейбористська партія проголосує за нового лідера 22 січня. Переможцю знадобиться підтримка двох третин голосів.

За словами Ардерн, очікується, що процес завершиться не пізніше 7 лютого. Вона також оголосила, що загальні вибори у країні відбудуться 14 жовтня.

 

 

Теги: #відставка #премєр #нова_зеландія

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