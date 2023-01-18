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19:09 18.01.2023

Окупанти завдали 22 авіаударів по Україні в середу й безуспішно наступали на Авдіївку, Оріхів і Гуляйполе – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 22 авіаударів по Україні в середу й безуспішно наступали на Авдіївку, Оріхів і Гуляйполе – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали 22 авіаційних ударів по території України та здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу у фейсбуці.

"Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на лиманському напрямку. На запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На куп’янському, новопавлівському та херсонському напрямках ворог обороняється", - йдеться у зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстріляно м. Вовчанськ, смт Дворічна та низку прикордонних сіл у Сумській та Харківській областях. Окупанти також обстріляли низку сіл Харківської та Луганської областей на куп'янському та лиманському напрямках.

На бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів Донецької області, серед них Соледар, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. На авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку, на новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар.

На запорізькому напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів, зокрема Времівку та Новопіль Донецької області, Оріхів, Гуляйполе та Малу Токмачку, Степове та Плавні Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії райони Херсона, Антонівки та низки сіл, постраждали мирні жителі.

"Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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