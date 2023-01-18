Сили оборони завдали 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу, збито ворожий гелікоптер та безпілотник - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження російських окупантів і три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Крім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.

Також за добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби, розповіли у Генштабі ЗСУ.