Ми просуваємось у питанні організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС - Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляє, що є просування щодо організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Ми працюємо над питанням організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося в цьому питанні", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві.

За словами Гроссі, це питання передбачає і військовий компонент, і безпековий компонент, тому його обговорення потребує певного часу.

"Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб прийти до добрих новин і висновків", - додав він.

Гроссі наголосив, що Запорізька АЕС наприкінці війни й після має бути в робочому стані, щоб її можна було запустити.