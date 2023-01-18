Події

18:46 18.01.2023

У Броварській громаді 19, 20 та 21 січня оголошено днями жалоби - мер

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У Броварській громаді 19, 20 та 21 січня оголошено днями жалоби - мер

У Броварській громаді оголошено триденну жалобу в пам'ять про загиблих унаслідок авіакатастрофи, що сталася 18 січня, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні в Броварах, 19, 20 і 21 січня оголошено днями жалоби в нашій громаді... Щирі співчуття рідним і близьким загиблих... Царство небесне і вічна пам'ять усім загиблим...", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

 

Теги: #траур #бровари

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