Події

18:42 18.01.2023

Окупанти продовжують мародерство в окупованих районах Херсонської області – Генштаб ЗСУ

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Окупанти продовжують мародерство в окупованих районах Херсонської області – Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не припиняють займатися мародерством на тимчасово зайнятих територіях, ідеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в середу.

"Так, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів і виносять усю побутову техніку і меблі", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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