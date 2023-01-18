Окупанти продовжують мародерство в окупованих районах Херсонської області – Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не припиняють займатися мародерством на тимчасово зайнятих територіях, ідеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в середу.

"Так, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів і виносять усю побутову техніку і меблі", - йдеться у повідомленні.