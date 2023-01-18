Авіакатастрофа у Броварах ще раз показує величезну ціну, яку Україні доводиться платити у цій війні - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах, унаслідок якої загинули 14 людей.

"Авіакатастрофа гелікоптера у Броварах ще раз показує величезну ціну, яку Україні доводиться платити у цій війні. Цього сумного дня наші думки з сім'ями загиблих та постраждалих, а також із Володимиром Зеленським, який сьогодні втратив свого міністра внутрішніх справ", - написав Шольц у твіттері.