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16:17 18.01.2023

Авіакатастрофа у Броварах ще раз показує величезну ціну, яку Україні доводиться платити у цій війні - Шольц

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Авіакатастрофа у Броварах ще раз показує величезну ціну, яку Україні доводиться платити у цій війні - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах, унаслідок якої загинули 14 людей.

"Авіакатастрофа гелікоптера у Броварах ще раз показує величезну ціну, яку Україні доводиться платити у цій війні. Цього сумного дня наші думки з сім'ями загиблих та постраждалих, а також із Володимиром Зеленським, який сьогодні втратив свого міністра внутрішніх справ", - написав Шольц у твіттері.

 

Теги: #авіакатастрофа #бровари #шольц

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