Мер Броварів: За уточненою інформацією, внаслідок падіння вертольота в місті загинули 16 людей, до лікарень доставлено 24 особи, з них 8 – до опікового центру

Міський голова м. Бровари Ігор Сапожко повідомив, що, за уточненою інформацією, внаслідок падіння вертольота в місті в середу вранці загинули 16 людей, з них троє дітей, ще 24 були госпіталізовані.

"До Броварської лікарні доставили 24 особи, з них 10 дітей. До опікового центру перевезено вісьмох осіб, з них четверо дітей. 16 осіб зараз перебувають у нашій лікарні, з них шестеро дітей", - написав Сапожко в телеграмі.

За його словами, поранені перебувають у травматологічному та хірургічному відділеннях, одну вагітну жінку госпіталізовано до гінекологічного відділення.

"Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога", - підсумував він.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих, троє з яких - діти. Пізніше речниця Національної поліції України Мар'яна Рева повідомила, що, за уточненими даними, внаслідок падіння вертольота в Броварах Київської області загинули 16 людей, зокрема троє дітей. Також повідомлялося про 30 травмованих унаслідок катастрофи.