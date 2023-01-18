Події

12:18 18.01.2023

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

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Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Національною поліцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах.

"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа... Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося", - написав Зеленський у телеграмі.

Нині на місці трагедії працюють усі служби.

Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих: "Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!"

 

Теги: #бровари #доручення #зеленський

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