Події

11:48 18.01.2023

На Львівщині поліція затримала водія вантажівки, яка зіткнулася з автобусом

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На Львівщині поліція затримала водія вантажівки, яка зіткнулася з автобусом

У Львівській області поліція затримала водія вантажівки, яка зіткнулася з автобусом біля Львова 17 січня, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

"Водій вантажного автомобіля, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі рейсовому автобусу, унаслідок чого сталося зіткнення. Від удару автобус перекинувся набік", – йдеться в повідомленні поліції.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 28 осіб, із них троє дітей.

На момент аварії в автобусі було 38 людей.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Теги: #дтп #львівська_область

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