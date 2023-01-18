Події

09:43 18.01.2023

У Броварах поряд із дитсадком та житловим будинком упав вертоліт, є постраждалі – голова ОВА

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У Броварах поряд із дитсадком та житловим будинком упав вертоліт, є постраждалі – голова ОВА

У Броварах Київської області поряд із дитячим садком та житловим будинком упав вертоліт, є постраждалі, повідомив уранці у середу голова ОВА Олексій Кулеба.

"У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - написав Кулеба у телеграмі.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у свою чергу, повідомив, що кількість повідомлень про постраждалих унаслідок падіння вертольота збільшується.

"Не встигли оговтатися від однієї трагедії, вже маємо іншу. Збільшується кількість повідомлень по постраждалих у Броварах", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Фото - Магнолія ТВ

Теги: #вертоліт #бровари #падіння

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