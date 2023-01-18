У Броварах на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат – К.Тимошенко

У Броварах Київської області на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Бровари. Щойно на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат", - ідеться у телеграм-каналі Тимошенка.

Він зазначив, що наразі з'ясовують дані про потерпілих та обставини.

ДСНС та всі служби вже на місці.

Раніше спікер поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила "Суспільному", що у Броварах поблизу дитячого садка впав вертоліт, спалахнула пожежа. Людей евакуювали.