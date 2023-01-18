Події

09:12 18.01.2023

У Броварах на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат – К.Тимошенко

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У Броварах Київської області на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Бровари. Щойно на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат", - ідеться у телеграм-каналі Тимошенка.

Він зазначив, що наразі з'ясовують дані про потерпілих та обставини.

ДСНС та всі служби вже на місці.

Раніше спікер поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила "Суспільному", що у Броварах поблизу дитячого садка впав вертоліт, спалахнула пожежа. Людей евакуювали. 

 

Теги: #вертоліт #бровари #падіння

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