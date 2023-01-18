Росіяни знову завдали удару з РСЗВ по Очаківській громаді Миколаївської області

Російські окупанти увечері у вівторок знову завдали удару з РСЗВ по Очаківській громаді Миколаївської області, повідомила пресслужба обладміністрації.

"17 січня з 21:50 і 22:40 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. У результаті пошкоджено кілька приватних житлових будинків, у багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

Також ворог у вівторок завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Влучення зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань і постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.