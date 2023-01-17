Події

22:51 17.01.2023

Зеленський подякував Нідерландам за передачу Україні ЗРК Patriot

1 хв читати
Зеленський подякував Нідерландам за передачу Україні ЗРК Patriot

Президент Володимир Зеленський подякував Нідерландам за передачу Україні ЗРК Patriot.

"Вдячний прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рюттеру за намір передати Україні ЗРК Patriot", - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер.

Президент наголосив, що це посилить українську ППО, а також захистить українські міста та громадян від ракетного терору РФ.

"Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємось разом уперед, до спільної перемоги!", - додав глава держави.

Як повідомлялося, влада Нідерландів прийняла рішення передати Україні ЗРК Patriot, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

Теги: #україна #нідерланди #зрк #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:34 17.01.2023
Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

23:01 17.01.2023
Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

22:49 17.01.2023
Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

20:49 17.01.2023
Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

20:11 17.01.2023
Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

20:06 17.01.2023
Нідерланди розглядають можливість постачання систем Patriot в Україну

Нідерланди розглядають можливість постачання систем Patriot в Україну

18:46 17.01.2023
Зеленський доручив максимально спростити та прискорити отримання допомоги постраждалими внаслідок трагедії в Дніпрі

Зеленський доручив максимально спростити та прискорити отримання допомоги постраждалими внаслідок трагедії в Дніпрі

16:36 17.01.2023
Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

14:25 17.01.2023
Зеленський подякував ЄС і Єврокомісії за виділення перших €3 млрд із нової програми макрофіну на €18 млрд

Зеленський подякував ЄС і Єврокомісії за виділення перших €3 млрд із нової програми макрофіну на €18 млрд

08:19 17.01.2023
Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України збили російський штурмовик Су-25 поблизу Соледара

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

ОСТАННЄ

"Укрэнерго" на среду подняло ночной лимит на 1,3-1,5% и оставила на том же уровне дневной

В YASNO пояснили, чому в Києві досі зберігається дефіцит е/е, незважаючи на економію та потепління

"Планета кіно" облаштувала "пункт незламності" у столичному ТРЦ River Mall

Кількість пунктів незламності перевищила 11,7 тис., кількість евакуйованих із прифронтових областей – третину мільйона

Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

ЗС України збили російський штурмовик Су-25 поблизу Соледара

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

У Харкові відбудуться дводенні антитерористичні контрдиверсійні заходи

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА