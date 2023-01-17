Президент Володимир Зеленський подякував Нідерландам за передачу Україні ЗРК Patriot.

"Вдячний прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рюттеру за намір передати Україні ЗРК Patriot", - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер.

Президент наголосив, що це посилить українську ППО, а також захистить українські міста та громадян від ракетного терору РФ.

"Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємось разом уперед, до спільної перемоги!", - додав глава держави.

Як повідомлялося, влада Нідерландів прийняла рішення передати Україні ЗРК Patriot, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.