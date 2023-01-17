Події

20:19 17.01.2023

У Німеччині затримали екоактивістку Грету Тунберг, яка протестувала поблизу вугільної шахти

1 хв читати

Поліція Німеччини затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг, повідомляють у вівторок європейські ЗМІ.

20-річна Тунберг брала участь в акції протесту проти знесення села Лютцерат для розширення вугільної шахти.

У поліції зазначили, що активістку затримують уже вдруге на цьому місці.

Вона перебуває у відділенні поліції з іншими учасниками протестів.

Європейські ЗМІ зазначають, що територія поселення Лютцерат належить фірмі RWE. Його готують до знесення, щоб розширити розташовану поблизу шахту Гарцвайлер.

Міністри та сама компанія RWE наполягають, що такий крок допоможе забезпечити енергетичну безпеку ФРН у найкоротші терміни. Екологічні активісти, у свою чергу, закликають вжити термінових заходів проти використання викопного палива та виступають проти розширення вугільної шахти.

Тунберг – екологічна активістка. Вона набула широкої популярності кілька років тому, коли, будучи підлітком, проводила акції протесту, зокрема, біля шведського парламенту. Потім її почали запрошувати виступати на міжнародні конференції, вона зустрічалася зі світовими лідерами та активно критикувала уряди різних країн за недостатні кроки для боротьби зі зміною клімату.

Теги: #протест #затримання #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 17.01.2023
Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

15:36 16.01.2023
Моравецький закликав Німеччину надати Україні всі види зброї

Моравецький закликав Німеччину надати Україні всі види зброї

07:38 16.01.2023
Експосол у Німеччині Мельник запропонував Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado

Експосол у Німеччині Мельник запропонував Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado

19:59 15.01.2023
Харківська поліція затримала місцевого жителя, який продавав автомати і боєприпаси

Харківська поліція затримала місцевого жителя, який продавав автомати і боєприпаси

22:24 13.01.2023
Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

21:51 13.01.2023
Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

15:41 13.01.2023
Німеччина ще не отримала офіційного запиту від Польщі на Leopard - ЗМІ

Німеччина ще не отримала офіційного запиту від Польщі на Leopard - ЗМІ

10:17 12.01.2023
Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

07:43 12.01.2023
Понад мільйон українців отримали тимчасову посвідку на проживання в Німеччині за минулий рік

Понад мільйон українців отримали тимчасову посвідку на проживання в Німеччині за минулий рік

15:53 11.01.2023
Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України збили російський штурмовик Су-25 поблизу Соледара

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

ОСТАННЄ

В YASNO пояснили, чому в Києві досі зберігається дефіцит е/е, незважаючи на економію та потепління

"Планета кіно" облаштувала "пункт незламності" у столичному ТРЦ River Mall

Кількість пунктів незламності перевищила 11,7 тис., кількість евакуйованих із прифронтових областей – третину мільйона

Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

ЗС України збили російський штурмовик Су-25 поблизу Соледара

У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

У Харкові відбудуться дводенні антитерористичні контрдиверсійні заходи

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА