У Німеччині затримали екоактивістку Грету Тунберг, яка протестувала поблизу вугільної шахти

Поліція Німеччини затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг, повідомляють у вівторок європейські ЗМІ.

20-річна Тунберг брала участь в акції протесту проти знесення села Лютцерат для розширення вугільної шахти.

У поліції зазначили, що активістку затримують уже вдруге на цьому місці.

Вона перебуває у відділенні поліції з іншими учасниками протестів.

Європейські ЗМІ зазначають, що територія поселення Лютцерат належить фірмі RWE. Його готують до знесення, щоб розширити розташовану поблизу шахту Гарцвайлер.

Міністри та сама компанія RWE наполягають, що такий крок допоможе забезпечити енергетичну безпеку ФРН у найкоротші терміни. Екологічні активісти, у свою чергу, закликають вжити термінових заходів проти використання викопного палива та виступають проти розширення вугільної шахти.

Тунберг – екологічна активістка. Вона набула широкої популярності кілька років тому, коли, будучи підлітком, проводила акції протесту, зокрема, біля шведського парламенту. Потім її почали запрошувати виступати на міжнародні конференції, вона зустрічалася зі світовими лідерами та активно критикувала уряди різних країн за недостатні кроки для боротьби зі зміною клімату.