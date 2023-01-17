Психологічна допомога постраждалим від війни в рамках загальнонаціональної системи охорони здоров'я буде доступна для кожного, усі міністерства України вже здійснюють відповідну велику роботу, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Упевнена, що жодна людина в Україні не може сказати, що вона "ок". Але є люди, які пережили справді страшні події, коли бачили загибель близьких; яким ніде жити. Ці страшні рани нагадуватимуть про себе десятиліттями. Ми повинні створити таку модель психологічної допомоги в рамках загальнонаціональної системи охорони здоров'я, щоб вона була доступною для кожного", - заявила Зеленська, виступаючи в рамках дискусійної програми "Ukraine is you" у Давосі.

Вона нагадала, що в Україні вже нині розробляють велику Національну програму психологічної допомоги та психосоціальної підтримки.

"Ми повинні вже готуватися до того, що на нас чекає попереду. У нас будуть поранені, ветерани війни, сироти, люди з інвалідністю… Тому вже ведеться велика робота, і міжвідомча група, до якої входять представники всіх міністерств України, це підтверджує. Це стосується і Міністерства соціальної політики, Міністерства ветеранів, оборони, освіти, охорони здоров'я. Усі залучені. Уже закінчується розроблення комунікаційної кампанії, яка має розповісти українцям, чому це важливо, що робити, як поводитися, щоб уникнути страшних наслідків", - сказала перша леді.

Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, мета якої допомогти громадянам подолати стрес, пов'язаний із війною, та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розроблення та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров'я у тісній взаємодії з українськими та зарубіжними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.