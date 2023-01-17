Події

18:54 17.01.2023

ЗСУ за добу завдали десяти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, вразили два пункти управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ – Генштаб ЗСУ

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ЗСУ за добу завдали десяти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, вразили два пункти управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що протягом доби українські захисники знищили один ворожий літак Су-25.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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