Окупанти обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

Російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич у телеграм-каналі у вівторок.

"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він.

Як зазначив Янушевич, це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.