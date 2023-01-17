Російські туристи перестали отримувати шенгенські візи на термін понад рік

Консульства європейських країн після скасування дії угоди про спрощений візовий режим між РФ і Євросоюзом припинили видавати шенгенські візи на термін більше року, найчастіше візи оформлюють на період поїздки, повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на інформацію туроператорів.

"Візовий процес серйозно посилився і щодо термінів, і щодо необхідних документів. Якщо раніше росіяни отримували візи на два, три, а нерідко і п'ять років, то зараз багаторазову візу можуть оформити максимум на півроку чи рік. Тим, у кого слабка візова історія, дадуть лише одноразову візу під час поїздки", - зазначають туроператори.

Водночас, за даними туркомпаній, терміни дії віз не залежать, як це було раніше, від візової історії заявника.

"У людини в паспорті може бути кілька довгострокових віз і хороша візова історія. Але їй оформлять нову візу лише на півроку. В інших може бути в минулому дві "короткі" візи, але вони в результаті отримають річну мультивізу. Туристам потрібно бути готовими до того, що, незважаючи на часте відвідування європейських країн, вони можуть отримати візу на більш короткий термін, ніж запитують", - зазначають в АТОР.

Проте, як наголошують туроператори, оформити візу реально, якщо надати всі необхідні документи та виписки. Для туристів це ваучер на тур, бронь готелю та авіаквитки в обидва боки, довідки з місця роботи, виписка з банку та інші документи.

Нагадується, що шість країн Європи не видають росіянам туристичні візи та заборонили в'їзд з метою туризму. Це Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Чехія та Естонія. Німеччина, Словенія та Мальта вимагають страховку європейської страхової компанії, а Німеччина – ще й рахунок у банку, який працює на території ЄС.

З 12 вересня 2022 року за рішенням Ради Європи перестала діяти угода про спрощення візового режиму між Росією та країнами Євросоюзу. В результаті збільшився термін оформлення шенгенських віз, консульський збір зріс з 35 до 85 євро, а заявники тепер можуть вимагати додаткові документи.