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11:44 17.01.2023

Генсек ООН засудив удар по житловому будинку в Дніпрі: Напади на цивільних порушують міжнародне право й мають припинитися

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Генсек ООН засудив удар по житловому будинку в Дніпрі: Напади на цивільних порушують міжнародне право й мають припинитися

 Генеральний секретар Антоніу Гутерреш рішуче засуджує російський ракетний удар по житловому будинку в місті Дніпро, внаслідок якого загинуло понад 40 людей, ідеться у заяві спікера генсека, опублікованій на сайті ООН.

"Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право. Вони мають негайно припинитися. Генеральний секретар висловлює свої глибокі співчуття сім'ям жертв атаки у Дніпрі та бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - ідеться у заяві від 16 січня.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня вже підтверджено загибель 44 людей, серед них щонайменше четверо дітей. Травмовані 79 людей, серед них 16 дітей. У лікарнях перебували 28 постраждалих, 10 із них – у важкому стані. Понад 20 мешканців будинку розшукувалися.

У будинку повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів.

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Теги: #оон #дніпро #гутерреш

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