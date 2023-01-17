456 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

Станом на ранок 17 січня 2023 року понад 1353 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 456 дітей загинули і понад 897 дістали поранень різного ступеня важкості, повідомляє Офіс генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

Ці дані не є остаточними, наголошується в повідомленні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 57.

Стало відомо про загиблого 17-річного юнака внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у м. Дніпро 14 січня.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів, 337 із них зруйновані повністю.

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