Події

02:02 17.01.2023

За останній тиждень "ДПЕК" відновив електропостачання 41 тис. побутових абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

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За останній тиждень "ДПЕК" відновив електропостачання 41 тис. побутових абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

З 9 по 15 січня енергетики "ДТЕК" повернули світ 41 тисячі сімей, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли в Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється в прес-релізі енергохолдингу в понеділок.

"Усього з 9 по 15 січня фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж для 41 тисяч сімей у 92 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться в документі.

Як поінформували в "ДТЕК", з початку повномасштабного вторгнення енергетики відновили електропостачання вже 6,7 млн. клієнтів, при цьому деяким з них - вже десятки разів через регулярні атаки ворога.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб оперативно повертати світло всім постраждалим, як тільки отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - наголосили в енергохолдингу.

Станом на 16 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, оператори системи розподілу яких входять до складу "ДТЕК Мережі", діють екстрені відключення.

"Енергетики просять помірно споживати електроенергію: користуватися енергоємними побутовими приладами почергово, вимикати з розетки прилади, що не використовуються", - звернулися до споживачів до "ДТЕК".

 

Теги: #дтек #відновлення #е_е

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