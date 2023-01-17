Події

00:19 17.01.2023

У конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать участь 22 кандидати

1 хв читати
У конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать участь 22 кандидати

На засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей, до наступного етапу конкурсу було допущено 22 кандидати, повідомляє прес-служба Комісії НАБУ.

"16 січня, 2023 року на дванадцятому засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей,  оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок, повідомлено про розгляд скарг та затверджена інформація про кандидатів, яка буде оприлюднена", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що 13-14 січня для тестування загальних здібностей пройшло 49 кандидатів із 50 допущених за результатом попереднього етапу.

"Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1-го по 22-ге місце, оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, і відповідно до правил проведення конкурсу, також мають бути допущені до наступного етапу конкурсу", - повідомляє прес-служба.

Наступний етап конкурсу – " практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів".

 

 

 

Теги: #конкурс #набу #кандидати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 16.01.2023
Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС

Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС

12:11 16.01.2023
Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

16:01 09.01.2023
НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

15:14 04.01.2023
НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

13:43 03.01.2023
НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

12:33 29.12.2022
Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

13:23 27.12.2022
Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

16:53 22.12.2022
Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

17:51 21.12.2022
Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

17:42 21.12.2022
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду – Зеленський

Станом на 21.00 кількість травмованих у результаті ракетного удару в Дніпрі зросла до 77 осіб, 25 – розшукуються

Росія готується до "крайнього ривка" - Данілов

ОСТАННЄ

У понеділок окупанти обстріляли дві громади – голова Сумської ОВА

За останній тиждень "ДПЕК" відновив електропостачання 41 тис. побутових абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Резніков подякував Великобританії за надання пакету допомоги

Місії МАГАТЕ на українських АЕС організовані з метою допомоги у забезпеченні безпеки – Гроссі

"Харківські тепломережі" в шостий раз запустили міську систему опалення, подачу тепла відновлено у 95% споживачів

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду – Зеленський

Станом на 21.00 кількість травмованих у результаті ракетного удару в Дніпрі зросла до 77 осіб, 25 – розшукуються

САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА