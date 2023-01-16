Станом на 21.00 кількість травмованих у результаті ракетного удару в Дніпрі зросла до 77 осіб, 25 – розшукуються

Станом на 21.00 понеділка внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі загинули 40 людей, 77 – отримали травми, 25 – розшукуються, повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Станом на 21:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 77 осіб (з них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про зниклих безвісти (з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдено живими у родичів, у лікарнях, 25 осіб зараз розшукуються)", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 418 осіб та 60 од. техніки, з них від ДСНС - 65 осіб та 21 од. техніки.