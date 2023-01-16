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19:22 16.01.2023

Близько 400 депортованих до Росії українських дітей вже опинилися в російських сім'ях - аналітичний звіт

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Близько 400 незаконно депортованих до РФ українських дітей вже опинилися в російських сім'ях, повідомила юрист Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час презентації аналітичного звіту під назвою "Депортація громадян України з території ведення активних бойових дій чи з тимчасово окупованої території України на територію Російської Федерації та Республіки Білорусь".

"Принаймні 400 дітей уже опинилися в російських сім'ях. РФ намагається це "намалювати як тимчасову опіку". Я можу навести слова їхніх регіональних дитячих омбудсменів про те, що тимчасова опіка буде після того, як діти отримають російське громадянство шляхом усиновлення чи постійною опікою. Це все спроба уникнути відповідальності", - повідомила Рашевська.

Загалом, зазначила вона, точну кількість депортованих до РФ чи на територію Білорусі українських дітей наразі складно встановити, оскільки РФ не надає доступу до цього процесу ні Україні, ні міжнародним організаціям.

"За різними даними, це від 260 до майже 700 тисяч українських неповнолітніх. Більшість із них були переміщені із законним представником. Інші там опинилися самі, оскільки їхніх батьків убили або затримали... Дітей депортували щонайменше в 5-7 регіонів Росії. Географія абсолютно різна: від Астрахані до Сахаліна, Мурманська, Дагестана", - сказала юрист.

Також, за її словами, на територію РФ було депортовано від 1,5 до 2,5 тисячі українських сиріт.

Рашевська наголосила, що метою такого насильницького переміщення є геноцид українського народу.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив створення механізму повернення депортованих дітей, вона зазначила, що відповідні напрацювання вже існують. "Є варіант політичного та юридичного механізмів. Ми хотіли б юридичний із подальшою фіксацією в міжнародному договорі - через третю сторону. Це може бути держава або такі організації, як МКЧХ, ЮНІСЕФ тощо. Це має бути договір, щодо якого РФ не зможе потім відмовлятися. Але є ризики: поки що не створений реєстр депортованих дітей і більшість із них не ідентифіковані", - сказала вона.

Як наголосила директор з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова, доки не буде створено такий юридичний механізм, існує ймовірність повернення дітей через процедуру "Ad hoc" (разове вирішення конкретного випадку - ІФ-У), проте важливо, щоб їхні родичі (опікуни) взаємодіяли з державними органами України.

"Ми знаємо, що деякі діти були повернуті в рамках механізму "Ad hoc". Він працює. Погано або мало, але він є. Дуже тому важливо, щоб родичі, опікуни або ті, хто знає, що їхня дитина опинилася або ймовірно опинилася на території РФ, давали про це знати державі. Тому що це і є початок для "Ad hoc" механізму з повернення дитини. Інакше дітей, у яких є родичі - просто не повернути", - сказала вона.

 

Теги: #діти #росія #депортація #сімї

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