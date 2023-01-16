НСАУ відкидає обвинувачення СБУ в корупції та заявляє про системні штучні перешкоди для архітекторів у користуванні ЄДЕСБ

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) відкидає обвинувачення СБУ в корупції та повідомляє про системні штучні перепони для архітекторів у користуванні Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕСБ).

"У Національному союзі архітекторів України ніколи не було і немає жодних корупційних дій або маніпуляцій, пов'язаних з веденням атестаційних процедур, реєстрів і видачею кваліфікаційних сертифікатів архітекторам", - прокоментував президент НСАУ Олександр Чижевський тези статті "СБУ запобігла спробам зловмисників легалізувати незаконне будівництво", опублікованій на сайті "Інтерфакс-Україна" 13 січня.

За словами президента НСАУ, на брифінгу, який провели 13 січня 2023 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, була поширена неправдива інформація щодо НСАУ.

"Я, Чижевський Олександр, саме той "високопоставлений представник спілки архітекторів", про якого на брифінгу говорив начальник департаменту кібербезпеки СБУ. Мене обрали на посаду президента НСАУ на черговому XXI з'їзді у грудні 2020 року, до цього я був віцепрезидентом у командах двох моїх попередників на цій посаді. Починаючи з 2009 року у сфері моєї діяльності були питання професійної атестації архітекторів. Я відповідально заявляю, що в НСАУ ніколи не було і немає жодних корупційних дій чи маніпуляцій, пов'язаних із веденням атестаційних процедур, регістрів та видачею кваліфікаційних сертифікатів архітекторам", - зазначено у зверненні.

Він нагадав, що НСАУ – повноцінна громадська професійна організація. Щодо кваліфікаційних сертифікатів, то розгляд та присудження здійснює Атестаційна комісія, членами якої обирають авторитетних архітекторів, а її склад затверджується на пленумі правління НСАУ.

Архітектори, які отримують сертифікати, обов'язково прослуховують курси та складають іспити письмово. Усі документи зберігаються в особових справах архітекторів, які здійснюють професійну діяльність як відповідальний виконавець робіт.

"Кожен сертифікат архітектора друкується на бланку держзразка і має відповідну серію та номер, тому жодних підробок просто не може бути", – наголосив Чижевський.

За його словами, обвинувачення: "у такий спосіб можна було зробити архітектором будь-якого" є абсурдним. Адже згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" до професійної атестації допускаються громадяни з вищою профільною освітою рівня бакалавра, спеціаліста, магістра та стажем роботи за спеціальністю не менше трьох років.

Він також зазначив, що жодним "зловмисникам доступ до електронної системи не передавався".

"Жодних підроблених печаток державних органів, а також окремих установ, що працюють у сфері архітектури, у нас не вилучали, про що свідчать протоколи проведених обшуків, і це легко довести", - повідомив Чижевський.

У компетенції НСАУ та доступного функціоналу в е-системі входить лише верифікація сертифіката архітектора. НСАУ ніяк не може вплинути на введення об'єктів в експлуатацію та узаконення сотень проблемних забудов, як було зазначено на брифінгу.

Щодо цифровізації Чижевський висловив сподівання, що і Єдина державна електронна система у сфері будівництва буде предметом гордості, "проте вона досі працює як дослідна та експериментальна".

"Ми весь час конструктивно співпрацюємо з розробниками е-системи і з розумінням ставилися і ставимося до проблем, які неодмінно виникають при її налагодженні. У співпраці з розробниками електронної системи ми допомагали нашим сертифікованим архітекторам у взаємодії з ЄДЕСБ, але майже рік як наша взаємодія ускладнилася, збої та помилки ставали дедалі частішими", - повідомив Чижевський.

Він нагадав, що про штучні перешкоди у користуванні ЄДЕСБ, які мають ознаки корупційних дій, НСАУ публічно заявляли на пресконференції ще у жовтні минулого року.

"У тому, що це не технічні проблеми, а свідома перешкода, ми остаточно переконалися, коли стосовно нас було проведено "превентивну спецоперацію" СБУ. Поки що ми не можемо допомогти нашим колегам-архітекторам через перешкоди, які чиняться кимось у е-системі у ручному режимі", - повідомив Чижевський.

За його словами, десятки сертифікованих архітекторів наразі мають проблеми у користуванні ЄДЕСБ, не можуть завантажити свої проєкти в систему.

"Тим самим блокується їхня робота, вони, по суті, позбавляються права на працю та професію у найскладніші часи", - сказав Чижевський.

Він вважає, що "превентивна спецоперація СБУ" є помстою за принципову, публічну, професійну та державну позицію щодо законопроєкту №5655.

"Окрім нас проти цього законопроєкту виступили багато шанованих організацій та об'єднань, які так само вважають, що він містить неприпустимі для умов повоєнної України норми. Просто ми були першими, хто звернув на це увагу та озвучив усе публічно. Усі дії СБУ та заяви вигодонабувачів "реформи №5655" ми вважаємо тиском на нашу громадську організацію нашою публічною позицією щодо законопроєкту", - наголосив Чижевський.

Він нагадав, що НСАУ не виступало проти положень, які розвивають ЄДЕСБ. Критика стосувалася інших положень законопроєкту, зокрема монополізації ринку під великих забудовників, передання об'єднаному Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури необмежених повноважень та невластивих функцій контролю ринку, що несе корупційні ризики; дискримінації авторських прав архітекторів; запровадження приватного контролю для забудовників; обмеження прав громад та місцевого самоврядування; ризиків втрати пам'яток архітектури у разі запровадження принципу мовчазної згоди за погодженням відповідних проєктів тощо.

"Корупційної складової в діяльності НСАУ загалом і в тому, що стосується професійної атестації, немає і не може бути. А натяки на "спецслужби російської федерації", що прозвучали, поряд з ім'ям НСАУ - найбільшої професійної громадської організації з 80-річною історією, члена Міжнародного союзу архітекторів та асоційованого члена Архітектурної ради Європи, який в усі часи дотримується патріотичної позиції, вважаємо за межею моралі, честі та гідності", - наголосив Чижевський.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 грудня 2022 року ухвалила в цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує на розгляд президентом.

Раніше, 1 грудня 2022 року, законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.