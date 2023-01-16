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11:26 16.01.2023

СБУ відкрила нову кримінальну справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України

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СБУ відкрила нову кримінальну справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України

Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження стосовно депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

У повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі відомства в понеділок, наголошується, що з початку повномасштабного вторгнення депутат Держдуми регулярно приїжджав на тимчасово окуповану частину Донецької області.

"Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка". Перебуваючи в лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, російський депутат також розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.

"Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої денацифікації та знищення 2 млн українців", - зазначено в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, Журавльов агітував жителів захоплених районів Донецької області вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

У спецслужбі нагадують, що раніше СБУ вже повідомила російському депутату про підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "ЛНР"/"ДНР".

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань), ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Розслідування здійснюють співробітники СБУ Івано-Франківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #справа #журавльов

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