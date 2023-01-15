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21:29 15.01.2023

Українські санкції діятимуть у Європі та світі

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Українські санкції діятимуть у Європі та світі

Україна зробить усе, щоб санкції, впроваджені нею проти російських пропагандистів та українських колаборантів, діяли в максимально можливому масштабі – в Європі та світі, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Вважаю правильним, що сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і по кожному прізвищу є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь у Москві. Ця публіка отримає повний список персональних обмежень", - сказав він.

"Ми зробимо все, – заявив також президент, – щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – в Європі, в світі. Відповідальність за терор буде для всіх: - і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати".

"Робота РНБО над списками санкцій триває, і скоро будуть наступні рішення", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #санкції #зеленський

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