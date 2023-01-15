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16:26 15.01.2023

Будинок у Дніпрі зруйнований російською ракетою Х-22, її може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк - Офіс генпрокурора

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Будинок у Дніпрі зруйнований російською ракетою Х-22, її може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк - Офіс генпрокурора

За попередньою інформацією, будинок у Дніпрі 14 січня був зруйнований унаслідок ураження російською ракетою Х-22, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що цей тип ракет був застосований у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ-52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

"Цей тип ракет призводить до величезних людських жертв, адже ракета дуже неточна, має великі відхилення. Тож застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.

Жодних військових цілей навколо місця влучення російської ракети немає - лише мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом із керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетних обстрілів збройними силами РФ житлового будинку в місті Дніпрі.

"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментовано. Слідство і прокурори встановлять і притягнуть до відповідальності як тих, хто безпосередньо запускав ракети, так і їхніх командирів, які віддали цей злочинний наказ. Все російське військове керівництво", - заявив Бєлоусов.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція – працює команда фахівців ДСНС. Паралельно проходять активні слідчі дії: працюють експерти-криміналісти, прокурори, слідчі поліції та СБУ.

Теги: #дніпро #будинок #х_22

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