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11:37 15.01.2023

Мінреінтеграції: українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за кордоном

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Мінреінтеграції: українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за кордоном

Українці, які опинилися через війну в країнах Європи, можуть отримати професійну психологічну допомогу на спеціалізованих гарячих лініях Міжнародної організації з міграції, повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мінреінтеграції підготувало перелік контактів у деяких європейських країнах: Чехія: +420 800 050 770, Польща: +48 800 088 091, Велика Британія: +44 808 164 8668", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що отримати психологічну допомогу за кордоном можна щодня з 10:00 до 20:00.

"Внутрішні переселенці в Україні можуть звернутися на гарячу лінію безкоштовної психологічної допомоги за номером: 0 800 100 102, яка працює щодня з 10:00 до 20:00", - додали у відомстві. 

Теги: #закордон #психологічна_підтримка

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