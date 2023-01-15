Мінреінтеграції: українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за кордоном

Українці, які опинилися через війну в країнах Європи, можуть отримати професійну психологічну допомогу на спеціалізованих гарячих лініях Міжнародної організації з міграції, повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мінреінтеграції підготувало перелік контактів у деяких європейських країнах: Чехія: +420 800 050 770, Польща: +48 800 088 091, Велика Британія: +44 808 164 8668", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що отримати психологічну допомогу за кордоном можна щодня з 10:00 до 20:00.

"Внутрішні переселенці в Україні можуть звернутися на гарячу лінію безкоштовної психологічної допомоги за номером: 0 800 100 102, яка працює щодня з 10:00 до 20:00", - додали у відомстві.