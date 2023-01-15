Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

Загін швидкого реагування Червоного Хреста України працює на місці ліквідації наслідків ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

"Волонтери надають першу допомогу і першу психологічну допомогу пораненим, очевидцям і допомагають рятувальникам", - повідомило Товариство Червоного Хреста України на своїй сторінці у Фейсбуці.

На місці трагедії також працює Дніпропетровська обласна організація Червоного Хреста України, яка надає необхідну гуманітарну допомогу постраждалим.