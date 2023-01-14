У дворі зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі розгорнуть намети з безкоштовним харчуванням

У дворі зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі розгорнуть намети з безкоштовним харчуванням, повідомив мер міста Борис Філатов.

"До уваги поліцейських, рятувальників, лікарів та всіх, кому потрібно. У дворі зруйнованого будинку, за дитячим майданчиком будуть розгорнуті намети з харчуванням/кава/чай", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також "усі міські служби під час перезміни можуть заїхати на заправку Socar, за адресою Шинна, 14, відпочити та безкоштовно отримати харчування".